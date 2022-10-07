Екатеринбург, 7 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Свердловской области «Ласточки» начнут курсировать по маршруту Екатеринбург — Красноуфимск. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте информполитики.

Ласточка

Комфортабельные электропоезда из Красноуфимска в уральскую столицу запустят 17 октября. Время в пути составит 3 часа 20 минут. За это время поезд сделает четыре остановки.

По маршруту будут курсировать две «Ласточки». Из Екатеринбурга поезда отправятся в 10:27 (12:27 мск) и 19:37, а из Красноуфимска в 6:50 и 14:19.