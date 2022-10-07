Москва, 7 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Очередной пакет ограничений ЕС против России носит больше психологический характер, как отмечают сами же европейские политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Для существенного влияния на ситуацию уже не осталось рычагов. Поэтому даже в пресловутом потолке цен на энергоресурсы Евросоюз допускает исключения, если это будет важно для энергобезопасности конкретной страны сообщества.

Кроме того, пока европейцы пытались снизить для себя стоимость энергоресурсов с помощью «потолка», решение ОПЕК+ о беспрецедентном сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, одним махом перечеркнуло все их усилия. Рынку стоит готовиться к трехзначным нефтяным котировкам.

Предыдущие антироссийские санкции уже потрепали экономику ЕС, задрав цены на природный газ почти в 6 раз, а теперь еще дорогая нефть нанесет удар.

Энергетический кризис усугубиться и подстегнет деиндустриализацию стран Евросоюза, инфляция имеет все шансы до нового года вырасти к двузначным значениям, платежеспособность населения продолжит падать на фоне беспрецедентного ослабления евро.

Системообразующие предприятия России уже переориентированы на восточных партнеров. Негативного эффекта от новой волны ограничений для экономики России ждать не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало, Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации.

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