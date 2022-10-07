Оттава, , 14:06 — REGNUM Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады объявило о перевозке ещё 315 афганских беженцев из Пакистана в эту страну. Об этом сообщает портал Darivoa.

Афганские беженцы Hashoo Foundation USA

Ведомство сообщило, что эти афганские граждане несколько месяцев жили в Пакистане и специальным рейсом были перевезены в Канаду.

«Сегодня в Калгари из Пакистана прибыл самолет с 315 афганскими беженцами», — говорится в сообщении министерства на странице в Twitter.

Отмечается, что после августа 2021 года в Канаду въехали 21 305 афганских беженцев.

Как сообщалось ранее, в число этих просителей убежища входят те, кто в последние годы работал с канадскими военными или организациями. Правительство Канады обязалось переселить в около 40 000 афганских беженцев. На основании этого решения в Канаду должны быть перевезены пять тысяч человек, в основном включая переводчиков и членов их семей, по специальной иммиграционной программе, и более 18 тысяч афганцев, находящихся в зоне риска, по гуманитарной программе.

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Иммиграционная служба Канады подтвердила, что страна оценивает возможность приёма других афганских беженцев, которые работали с ними в Афганистане. Министерство также заявило, что вновь прибывшие иммигранты поспособствуют увеличению рабочей силы и сыграют важную роль в экономическом росте страны после распространения коронавируса.

С 15 по 30 августа прошлого года из Афганистана выехало не менее 124 тысяч человек, но сейчас этот процесс остановился, и тысячи людей ждут своего отъезда.

Официальные лица Канады заявили, что страна также примет афганских судей-женщин и их семьи, которые застряли в Греции после эвакуации из Афганистана.