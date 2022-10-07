Горно-Алтайск, , 14:06 — REGNUM Информацию об отсутствии в Республике Алтай мобилизованных в своём телеграм-канале 7 октября прокомментировал пресс-секретарь главы региона Олега Хорохордина Михаил Максимов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Максимов подтвердил, что из республики в рамках частичной мобилизации пока не отправлен ни один человек.

«Внесу ясность: пока в рамках частичной мобилизации из республики не отправлен ни один человек. На данный момент это действительно так», — пишет Максимов.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в рамках частичной мобилизации в регионе ведётся актуализация имеющихся данных. Завершена работа по комплектованию возложенного подразделения, вручены мобилизационные предписания. Отправка состоится «с поступлением соответствующих указаний и в установленные сроки».

По данным военного комиссариата Республики Алтай, с начала объявления частичной мобилизации в регионе более 50 человек по своей инициативе пришли в военкоматы и вызвались добровольцами. Ещё около 20 человек заключили контракты о прохождении военной службы.

«Поэтому высказывание о том, что «ни одного жителя не призвали по причине того, что люди просто не идут в военкомат» — безусловно, фейк», — подытожил Максимов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 7 октября сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев сообщил о том, что в рамках частичной мобилизации из региона пока не призван ни один человек.

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