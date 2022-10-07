Пенза, , 14:06 — REGNUM На территории Пензенской области в предстоящие выходные дни (8-9 октября) будет господствовать антициклон. Осадков не ожидается, выглянет солнце и потеплеет. В понедельник, 10 октября, вновь пойдут дожди, воздух прогреется лишь до +14 градусов, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В субботу и воскресенье, 8–9 октября, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на южный 6-12 м/с. Температура воздуха по ночам составит не выше 8 градусов тепла, в дневное время — около +18 градусов.

В ночь на понедельник, 10 октября, осадки маловероятны. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до +5…+10 градусов. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +9…+14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй декаде октября на территории Новосибирской области будет неустойчивая погода — то холодно, то тепло.

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