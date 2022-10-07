Новокузнецк, Кемеровская область, 7 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уже вошёл в историю как собиратель русских земель. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сначала Крым, сейчас Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Думаю, это не конец списка. Будет больше. А таким правителям в истории России прощается всё. Они вне критики. Путин очень аккуратный и осторожный руководитель, который поступательно ведёт Россию к успеху и усилению. У России много возможностей, не меньше проблем и огромное число врагов. Поэтому развивать страну надо осторожно и даже незаметно, без перекосов. Последнее получается. Президент за годы своего правления создал настоящую и эффективную систему власти, которая просуществует долго, даже когда Путин лет через десять отойдёт от дел, — отметил Полухин. — Хочется пожелать Владимиру Путину здоровья, благополучия, душевных сил и чтобы Россию он вёл в нужном направлении».

Напомним, что 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает своё 70-летие.

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