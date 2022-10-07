Минск, 7 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Западные страны не получили желаемого результата после введения санкций против Минска и Москвы. Серьёзный санкционный потенциал исчерпан, заявил 7 октября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

По его словам, белорусская экономика выдержала санкционный удар и перешла в мобилизационный режим. Давление на Белоруссию и Россию будет нарастать.

«Но Запад обескуражен, что меры ни в отношении России, ни в отношении Беларуси не приводят к тому результату, который был задуман. И серьёзный санкционный потенциал Запада в принципе исчерпан», — цитирует Головченко БелТА.

В числе «внутренних сложностей», отметил он, инфляция, снижение уровня реальных доходов населения, относительно высокие ставки по кредитам. Это плата за независимость.

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