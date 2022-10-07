Нижний Новгород, , 14:04 — REGNUM Представившийся сотрудником полиции мошенник убедил пожилую жительницу Нижнего Новгорода перевести ему 1 млн 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По словам 73-летней женщины, позвонивший на мобильный телефон злоумышленник заявил о необходимости отменить неправомерную операцию по её банковскому счету.

Обеспокоенная за сохранность денег пенсионерка поспешила в банк и обналичила все имевшиеся у неё сбережения. А затем перевела деньги на указанный злоумышленником «безопасный» счёт.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь мошеннику, если его удастся задержать, будет грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.