На военном аэродроме в Калужской области взорвался беспилотник
Калуга, 7 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На военном аэродроме «Шайковка», который находится на территории Калужской области упал и взорвался прилетевший туда, как предполагается, со стороны границы с территорией б УССР беспилотник. Об этом 7 октября сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — написал он в своём сообщении.
Также глава области уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и находящаяся на нём техника не получили повреждений, также нет угрозы работе аюродрома.
При этом он добавил, что в данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что село Щетиновка в Белгородском районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны киевских нацистов.