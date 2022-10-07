Калуга, 7 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На военном аэродроме «Шайковка», который находится на территории Калужской области упал и взорвался прилетевший туда, как предполагается, со стороны границы с территорией б УССР беспилотник. Об этом 7 октября сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

Columna de Razta Беспилотник

«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — написал он в своём сообщении.

Также глава области уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и находящаяся на нём техника не получили повреждений, также нет угрозы работе аюродрома.

При этом он добавил, что в данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что село Щетиновка в Белгородском районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны киевских нацистов.