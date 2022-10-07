Москва, , 17:03 — REGNUM Не секрет, что многие хорошие инициативы остаются «на бумаге», потому что красиво говорить проще, чем пойти и сделать. А вот волонтеры «Воды России» при поддержке нацпроекта «Экология» — яркий пример людей, у которых слово с делом не расходится.

«Вода России» помогает природе не словом, а делом! Берегдобрыхдел. рф

3 октября сезон уборок завершил Новосибирск. Только за одну акцию волонтерам удалось убрать с Михайловской набережной больше 400 мешков с отходами. Среди участников — студенты СибГУТИ и других местных вузов.

В субботнике активно участвовали дети и студенты местных вузов. Отметим, что некоторые из детей выходят на субботники вместе со своими родителями с детсадовского возраста. Конечно, работу юным волонтерам дают чуть полегче — собирать сухостой. Кстати, на подобных субботниках не исключены и курьезные случаи. Так, однажды студенты нашли на берегу реки джинсы. В кармане оказались права и техпаспорт на очень дорогой автомобиль. Ребята нашли хозяина.

«Он на радостях принёс нам корзину фруктов. Оказывается тёща постирала штаны и потом зачем-то выбросила», — рассказал один из участников акции, руководитель студентов-волонтеров из СибГУТИ Николай Шушарин.

Так что наши волонтеры заодно выполняют функцию бюро находок. Но лучше выбрасывать свои старые штаны на свалку или переделывать во что-то полезное, например, в шорты.

Уборка в Новосибирске Берегдобрыхдел. рф

Накануне, 6 октября, юные волонтеры очистили от мусора берег в Новгородской области. Вместе им удалось собрать больше 10 мешков, облагородив всю береговую линию Валдая по периметру. Акция прошла по инициативе новгородских молодежных организаций «Пульс» и «Юность» при участии администрации Валдайского национального парка.

Волонтеры прошли вдоль озера и собрали мусор, оставленный отдыхающими: бутылки, банки, ржавые мангалы. Кроме того, они помогли сотрудникам нацпарка привести в порядок дорожки и пляжи. Это уже третий субботник на территории особо охраняемой природной территории в этом году. До этого юные экоактивисты очистили от мусора расположенный на территории Валдайского национального парка дендрарий.

«В этом году мусора значительно меньше. Отдыхающие стали более осознанно относиться к природе», — рассказали участвовавшие в уборке сотрудники парка.

Валдайское озеро стало чище Берегдобрыхдел. рф

500 метров побережья реки Амур облагородили волонтеры Хабаровского края. Вместе они собрали больше 800 кг мусора. В акции также приняли участие лесники, школьники и местная рок-группа «Двадцать». Всего на уборку вышло 110 человек.

«Протяженность береговой линии Амура и Амурской протоки у Хабаровска — более 33 километров. Трудно даже подсчитать, сколько мусора скапливается здесь за год, представляя серьезную опасность для окружающей среды. Хорошо, что есть волонтеры, готовые навести порядок в городе. Объединяясь, мы делаем огромное и важное дело», — заявила представитель местного минприроды и участница акции Зинаида Ошлакова.

Семен Брусников, впервые присоединившийся к «Воде России» в этом году, поделился впечатлениями в своих соцсетях: «Во-первых, собрались действительно позитивные и светлые люди, от которых мы сами заряжались настроением. Во-вторых, и, наверное, в главных — мы сделали действительно хорошее дело, ведь за час смогли убрать с пляжа 800 кг мусора, камон. Рок-группа «Двадцать» собирается убирать высокие берега Амура и дальше».

Дальний Восток трудится не покладая рук Берегдобрыхдел. рф

Поддерживать чистоту стремятся и жители города Биробиджана. В рамках сразу двух экологических инициатив — всероссийской акции «Вода России» и местной — Дни Амура — они собрали 30 мешков мусора с берегов реки Большая Бира. В акции участвовали студенты университета им. Шолом-Алейхема.

Не отстают от сибирских и дальневосточных коллег волонтеры Европейской территории России. Так, сразу две ударные акции прошли 3 — 4 октября в Тольятти. Участники местной инициативы «Семейный субботник» вывезли 5 тонн мусора с полуострова Копылово, а сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» облагородили одну из примыкающих к Волге набережных. Кстати, участники «Семейного субботника» убираются на полуострове регулярно, начиная с весны этого года.

100 мешков мусора собрали с берегов старинной реки Волхов жители одноименного города воинской славы. Стоит особо отметить, что они привели в порядок окрестности мемориального комплекса Героическим защитникам Волхова. Теперь там снова приятно гулять.

«Труд волонтеров нелегкий — зачастую приходится извлекать из водоемов тяжелые покрышки или кропотливо собирать по берегам окурки и фантики. А единственной наградой за него служит сознание того, что сделал доброе дело. Однако вода камень точит, а проект «Вода России» приносит результаты — наши экоактивисты отмечают, что люди стали чаще забирать свой мусор с собой. Приятно и то, что в наших акциях всегда участвует много молодежи, студентов и даже детей. Можно не сомневаться — они уже сейчас понимают, что мусорить — плохо, а слово не должно расходиться с делом. Увидел фантик, даже чужой, — подними. Привез что-то на пикник — забери! И всегда — чем жаловаться на все на свете, лучше возьми мешок и собери мусор на улице. Мир точно станет лучше», — отмечет редакция сайта берегдобрыхдел. рф .

Как сообшало ИА REGNUM, акция «Вода России» помогает нацпроекту «Экология» сберегать природу и приумножать ее красоту. В 2021 году во время акции волонтёры расчистили более 120 км русел рек и восстановили более 8,5 тыс. га акваторий рек и водохранилищ.

Читайте также: Тонны мусора — долой! Как волонтёры и нацпроект помогают сберечь природу