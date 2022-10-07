Махачкала, , 14:02 — REGNUM В день рождения президента РФ Владимира Путина с поздравлением к главе государства от имени всех мусульман республики обратился муфтий Дагестана шейх Ахмад-Афанди Абдулаев. Он отметил огромную роль Владимира Путина для спасения Дагестана от радикализма в 1999 году и от пандемии коронавируса — в 2020 году.

Владимир Путин с ополченцами Дагестана Kremlin.ru

«Дагестанцы знают и ценят Ваше особое отношение и любовь к нашей республике, Вашу заботу о её жителях. Эту отеческую заботу мы почувствовали не раз. И в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, когда именно Ваше участие, сострадательность, человечность и моментальное реагирование спасло тысячи дагестанцев от смерти. И в уже далёком 1999-м, когда Дагестан был атакован международными бандформированиями. Именно Ваша принципиальная позиция, Ваша решительность в столь критический для республики момент позволили переломить ситуацию и спасти как Дагестан, так и Россию в целом от погружения в хаос радикализма», — написал муфтий в своем телеграм-канале.

Ахмад-Афанди Абдулаев от имени всех дагестанцев пожелал главе государства в его 70-летний юбилей крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и успехов в государственной деятельности на благо России.