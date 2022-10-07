Джизан, Саудовская Аравия, 7 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Контейнеровоз Rafha, совершающий перевозки под флагом Панамы, подал сигнал SOS из южного района Красного моря. Об этом 7 октября сообщает Al-Arabiya.

Niklas Freidwall Пожар

По данным журналистов, на судне вспыхнул пожар, который перекинулся с палубы в трюм. Как сообщается, корабль пограничной службы Саудовской Аравии «Рафха» получил сигнал и выдвинулся на помощь.

Контейнеровоз был обнаружен в 123 морских милях от саудовского побережья и отбуксирован в порт Джизан. С борта корабля были эвакуированы 25 моряков, которые были переданы местным медицинским службам. Благодаря тому, что усилиями пожарных удалось ликвидировать очаг возгорания, в результате инцидента никто не пострадал.