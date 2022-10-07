Осло, , 16:07 — REGNUM Министерство рыболовства и береговой администрации Норвегии повысило уровень безопасности на море до второго уровня на 19 портовых объектах страны, что предполагает дополнительные меры безопасности на портовых сооружениях, выполнение рекомендаций соответствующих органов, усиленная охрана, а также контроль за персоналом и товарами. Об этом сообщает информационное агентство High North News.

Нефтедобыча в Норвегии Thebarentsobserver.com

Норвежское информационное агентство узнало у полиции Финнмарка (регион Норвегии — прим. ИА REGNUM) о мерах, принятых для повышения безопасности на стратегических объектах.

«Мы уже ввели меры безопасности в важных отраслях промышленности округа, включая нефтяную промышленность. Для дальнейшего повышения готовности мы увеличили патрулирование и присутствие на некоторых важных социальных объектах», — сообщил начальник штаба полицейского округа Финнмарк Тарьей Сирма-Теллефсен.

Он добавил, что не может раскрыть подробности о том, какие меры безопасности внедрены и ещё будут внедряться.

«Но эти меры направлены на снижение уязвимости и повышение безопасности вокруг критической социальной инфраструктуры», — пояснил начальник штаба.

Полиция Норвегии усилила готовность в нефтегазовой отрасли после инцидентов на «Северных потоках».

«Мы регулярно оцениваем ситуацию и можем быстро принять меры и повысить нашу готовность в сотрудничестве с соответствующими владельцами объектов», — подчеркнул Сирма-Теллефсен.

По просьбе полицейских в трёх округах на западе и юге Норвегии проводится совместная охрана нефтяных объектов с вооружёнными силами Королевства.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона рассматривает все опции для выяснения причин диверсий, в результате которых российские экспортные нефтепроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» получили значительные повреждения.

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