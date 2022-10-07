Москва, , 14:00 — REGNUM У стран Евросоюза при всём желании не получится полностью заместить российский газ, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Хранилище газа N Chadwick

«Европа в год потребляет примерно 400 млрд кубометров природного газа, при объемах европейских хранилищ около 110 млрд кубометров.

Даже с учетом того, что на фоне перебоев с поставками из России ЕС решил снизить потребление газа на 15% (с 1 августа до конца марта 2023 года) и усиленно ищет новых поставщиков, выпадающие поставки природного газа из России заменить не получается — более трети необходимого объема газа добрать пока неоткуда.

Собственно, и экономить пока не получается — максимум на 8%. А отопительный сезон стремительно приближается, и по обещаниям синоптиков оттянуть его старт до конца ноября не получится — морозы придут в Европу уже в середине октября.

Получается, что запасов при нынешних объемах поставок хватит в лучшем случае до февраля. А это значит, что процессы деиндустриализации и рецессия европейской экономики будут продолжаться.

И уж точно придется забыть о развитии энергоемких отраслей промышленности, включая многообещающее направление энергоемких блокчейн-вычислений.

Энергетический кризис в ЕС так и не преодолен. Каждая страна еврозоны будет справляться с вызовами самостоятельно. Эпоха недорогих энергоресурсов для ЕС и США завершилась в 2021 году, а вместе с ней и окончательно улетучиваются надежду на экономический прорыв.

Социальная напряженность и экономический спад в еврозоне к концу 2022 года будут проявляться еще заметнее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные газовые хранилища (ПХГ) Европейского союза заполнены более чем на 90%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

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