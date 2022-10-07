Джакарта, , 13:59 — REGNUM Нидерланды, Бельгия и Люксембург отклоняют индонезийские паспорта, на которых нет подписи владельца, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С 10 октября Нидерланды вместе с Бельгией и Люксембургом будут принимать индонезийские паспорта для подачи заявлений на визу только в том случае, если паспорт содержит подпись владельца», — говорится в официальном заявлении посольства Нидерландов в Индонезии.

«Если Нидерланды выдадут визу в течение переходного периода в паспорте без подписи, виза будет действительна только в тех странах Шенгенского соглашения, которые признают такой паспорт», — говорится в заявлении посольства Нидерландов.

«Если вы находитесь в Нидерландах, вам необходимо попросить посольство Индонезии в Гааге поставить подпись в паспорте», — говорится в заявлении посольства.

Индонезийская иммиграционная служба издала новые правила, согласно которым все руководители иммиграционных служб в Индонезии учитывают запросы о дополнительных подписях в графе одобрения для владельцев паспортов.

В индонезийском паспорте должна быть подпись владельца, а под ней — подпись сотрудника иммиграционной службы или руководителя с указанием времени и местоположения.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что Индонезия и Соединенные Штаты имеют общие ценности, которые стали основой двусторонних отношений.

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