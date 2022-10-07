Сеул, 7 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. За последние три года в Южной Корее увеличилось число подростков, которых вовлекают в совершение наркопреступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской ассоциации по борьбе со злоупотреблением наркотиками.

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В 2021 году 309 подросткам были предъявлены обвинения в употреблении наркотиков, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

С января по август текущего года по обвинению в хранении наркотических средств были задержаны 227 человек.

Несмотря на рост наркопреступлений среди подростков, с 2019 по 2021 год лишь 3,4% школьников получили антинаркотическое воспитание.

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