Тбилиси, 7 октября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Студенты Грузинского национального университета собираются выйти на акцию протеста, сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «Неприличными словами не выражаться!»

Причиной для протеста стало поведение руководства университета по отношению к студентам. В частности, ректора вуза обвиняют в преследовании и репрессиях. Кроме того, он ограничивает в университете свободу слова.

Так из вуза был отчислен студент только за то, что он выступил в защиту своего друга, который который написал об университете критический отзыв в интернете. И это не единственный подобный случай. У студентов имеются скандальные аудиозаписи и фотографии, на которых чётко слышно и видно, как их оскорбляют в ректорате университета.

Оскорблениями и угрозами в адрес студентов и членов их семей лично отличился и сам ректор вуза.