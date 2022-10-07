Нью-Йорк, США, , 13:57 — REGNUM В своём новом отчёте Организация Объединённых Наций заявила, что экономический коллапс в Афганистане был катастрофическим. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

В документе отмечено, что экономика Афганистана пережила катастрофический спад после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, и от 95% до 97% населения страны живёт за чертой бедности.

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Также в отчёте говорится, что объёмы афганской экономики были очень невелики, до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над страной в августе прошлого года валовый внутренний продукт составлял около 20 миллиардов долларов.

«Франс Пресс» цитирует Кани Виньяраджа, руководителя Программы развития ООН для Азии и Тихого океана, который сказал, что валовой внутренний продукт Афганистана потерял около пяти миллиардов долларов за один год.

Виньяраджа также сообщил, что цены на продукты питания в Афганистане с августа прошлого года выросли на 35%, и афганцы тратят до 80% своего дохода на покупку продуктов питания и топлива.

В отчёте ООН также говорится, что к середине 2022 года в Афганистане было потеряно 700 000 рабочих мест, в основном занимаемых женщинами.