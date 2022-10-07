7 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова бывшего канцлера Германии, которая утверждает, что мир в Европе установится только при участии Российской Федерации.

Артур Савин, , 16:05 — REGNUM Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший канцлер ФРГ уверена, что мы продолжаем находиться в состоянии холодной войны, но, чтобы выйти из него по-настоящему, необходимо самым серьёзным образом относиться к заявлениям Москвы и не воспринимать их как блеф.

«Конечно, только с участием России!» — пишет Богдан Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что Меркель права. Без взаимодействия с Россией Европа никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Она может обложить себя ядерным вооружением и находиться под полным патронатом США, но если кто-то чиркнет спичкой, то первой сгорит в глобальной войне именно она.

«Мир нужно соблюдать, и Россию изолировать нельзя, поскольку мы — гарант безопасности», — указывает Семён Л.

«Меркель абсолютно права, на самом деле. Кого это не устраивает, тот будет мучиться в экономическом плане», — написал Потап Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что Меркель осталась одним из немногих европейских политиков, которые говорят не американские мантры, а своё личное мнение. Если таких, как она, будет становиться больше, то у Европы появится шанс на спасение.

«Когда все отмоются от западной пропаганды, именно так и будет!» — убеждена Лариса А.

«О! Ещё один здравый островок, кроме Орбана, в ЕС. Еще бы к ним прислушивались и не лезли не в свой конфликт на [территории б. УССР]. Так всё было бы сейчас у Европы намного лучше», — подметил Кирилл В.

«Как только должностное лицо в Евросоюзе уходит в отставку, у него внезапно развязывается язык и открываются глаза», — отметил Ankou K.

Часть людей полагает, что Европа в первую очередь зависит от российских энергоресурсов и она никогда не сумеет найти им достойную замену.

«Чем дороже на споте энергоресурсы, тем сильнее любовь немецкого народа к России!» — указывает Иосиф Д.

Владимир Путин с Ангелой Меркель Kremlin.ru

«Потому что Путин сделал всё, чтобы Европа и Россия сблизились. «Северный поток — 2» построили и готовы были пускать газ по дешёвой цене, но потом взорвали США газопроводы. И что теперь? Обтекайте европейцы, скоро зима», — написала Айгуль Ш.

Нашлись и те, кто заметил, что, несмотря на все правильные слова, доносящиеся из уст Меркель, Европа в целом и Германия в частности всё равно двигаются в сторону экономического, геополитического, а также исторического обрывов.

«Это, безусловно, так. Россия всегда хотела мира, мы как раз таки все войны заканчивали», — пишет Варламий З.

«Жаль, что власти европейских стран не могут этого понять. Они всеми силами пытаются нас изолировать, но тогда придётся изолировать и наши энергоресурсы», — отметила Дарья Р.

«Разве не с её подачи началась вся эта заварушка? Эту уничижительную для Европы политику в отношении России со стороны США поддержала именно Меркель, это было ещё до всех этих февральский событий», — напомнила Татьяна В.

Напомним, 7 октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене о том, что длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России.