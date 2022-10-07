Донецк, 7 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:02 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:15 из Нетайлово боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 ракет из БМ21 «Град».