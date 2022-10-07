Москва, 7 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Включение в санкционный список ЕС — своего рода признание заслуг перед Россией, и это здорово. Об этом Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил в эфире Первого канала.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Евросоюз 6 октября ввёл в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные ограничения коснулись некоторых артистов, в том числе Расторгуева, Юлии Чичериной, Олега Газманова.

«Для меня это была такая честь, как признание того, что я сделал для страны, это замечательное ощущение. Меня уже многие поздравили, достойные люди. Это очень здорово», — сказал лидер «Любэ».

По словам Расторгуева, санкции на его повседневную жизнь никак не повлияют. В ЕС он не собирается, в родной стране работы много.

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