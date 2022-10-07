Кишинёв, 7 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) с трудом согласились стать союзниками Партии социалистов (ПСРМ) перед парламентскими выборами в 2021 году из-за плохой репутации последних. Об этом говорится в публикации, размещённой 6 октября на сайте ПКРМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Коммунисты отреагировали на заявление экс-президента Молдавии, почётного председателя ПСРМ Игоря Додона на одном телеканалов, что лидера ПКРМ Владимира Воронина «не было бы в парламенте, если бы я не согласился с тем, что социалисты создадут блок с коммунистами».

«Вот уж у кого короткая память, так это у Додона. У него почему-то вылетело из головы, что все беды Молдавии, с которыми страна сталкивается на протяжении последних десяти лет начались с него, с его предательства», — говорится в публикации.

В статье экс-президента обвинили в союзе с различными правыми партиями, в том числе с унионитами. Кроме того, Додону напомнили, что действующий президент Молдавии Майя Санду добилась этому во многом, благодаря ему, так как он назначил её премьер-министром в 2019 году.

«Любовь к власти Додона может поспорить лишь с любовью к деньгам. То и другое сыграло с ним злую шутку. Любовь к власти и деньгам превратила Додона в политическую проститутку, которая кочевала по всем парламентским койкам», — заявили в ПКРМ.

Авторы материала заявляют, что Додон «умолял» о создании Блока коммунистов и социалистов перед выборами. В результате чего коммунисты стали «прачечной» для имиджа ПСРМ, испорченного скандалами.

Напомним, Додон долгое время состоял в Партии коммунистов Молдавии. Он избирался от ПКРМ и занимал ответственные посты в правительстве, когда Воронин был президентом. В 2011 году Додон перешёл в ПСРМ, стал там председателем партии и в 2016 году победил на президентских выборах, пробыв президентом до 2020 года.