Абакан, , 13:53 — REGNUM В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР погиб 34-летний военнослужащий из Хакасии Максим Зверев.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в республиканском правительстве, глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким героя.

Старшина Максим Зверев — уроженец Усть-Абаканского района Хакасии. Он погиб при выполнении задач специальной военной операции:

«Низкий поклон храброму воину, светлая память и вечная слава! Родным и близким — душевных сил. Мы с вами», — подчеркнул Коновалов.

Максим Зверев за проявленные при исполнении воинского долга мужество и отвагу представлен к государственной награде посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб 36-летний военнослужащий из Хакасии Егор Алжибаев.

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