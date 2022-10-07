Эр-Рияд, 7 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Представители правящей семьи Саудовской Аравии выступили против критики премьер-министра страны, принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда. Об этом 7 октября сообщает официальное информационное агентство SPA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, в защиту премьер-министра страны высказался принц Абдель-Рахман бин Мусаид — один из членов семьи Саудов, занимающийся бизнесом и меценатством. На своей странице в соцсети Twitter принц сообщил, что глава саудовского правительства подвергается немотивированным нападкам за защиту интересов страны.

«Мохаммед бин Салман работает только в интересах своей страны и народа. Поэтому он повергается нападениям, нападениям и нападениям. Что несомненно и ясно, так это то, что он продолжит выполнять свои обязанности, и на него продолжат нападать. Но саудовцы продолжат поддерживать и защищать его», — отметил принц Абдель-Рахман бин Мусаид.

Ранее в западных СМИ появились многочисленные публикации, осуждающие назначение принца Мухаммеда на должность премьер-министра из-за его якобы «причастности к убийствам оппозиционеров».