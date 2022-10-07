Дигора, 7 октября 2022, 13:51 — REGNUM Город Дигора в Северной Осетии и крымский город-герой Керчь стали побратимами. Договор о побратимских отношениях был подписан главой города Керчь Ольгой Солодиловой, главой Дигорского района Сосланом Цагаевым и главой администрации Дигорского района Рустамом Туккаевым.
Побратимство между двумя населенными пунктами было заключено на основании подвига Героя Советского Союза уроженца Дигорского района Ахсарбека Абаева. Соглашение между субъектами будет означать установление двухсторонних связей в первую очередь в деле воспитания патриотизма у молодежи и в других важных сферах жизнедеятельности.