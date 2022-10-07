Северная Осетия, 7 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Город Дигора в Северной Осетии и крымский город-герой Керчь стали побратимами. Договор о побратимских отношениях был подписан главой города Керчь Ольгой Солодиловой, главой Дигорского района Сосланом Цагаевым и главой администрации Дигорского района Рустамом Туккаевым.

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«В ходе Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя» вступили в побратимские отношения город-герой Керчь и Дигорское городское поселение Республики Северная Осетия-Алания», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Дигорского района.

Побратимство между двумя населенными пунктами было заключено на основании подвига Героя Советского Союза уроженца Дигорского района Ахсарбека Абаева. Соглашение между субъектами будет означать установление двухсторонних связей в первую очередь в деле воспитания патриотизма у молодежи и в других важных сферах жизнедеятельности.