Брянск, 7 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. На президенте РФ Владимире Путине лежит ответственность за каждого жителя государства, он стал олицетворением независимой и единой России. Об этом 7 октября в социальных сетях написал губернатор Брянской области Александр Богомаз, поздравляя главу государства с юбилеем.

Kremlin.ru Владимир Путин

Губернатор напомнил, что Россия стала ещё сильнее и сплочённее, когда в неё вернулись Донбасс, Херсон и Запорожье.

«Наш земляк, художественный руководитель Брянской областной филармонии Максим Дегтярев написал стихотворение, в котором есть такие строки: «Держись, не просто быть единственным и первым!» Всё стихотворение — о духе российского народа и о нашем президенте, который, как когда-то наши предки, сегодня является олицетворением великой, независимой и единой России. На нём лежит ответственность за каждого из нас, за каждого жителя необъятной России. Он руководит страной в непростое время, но именно благодаря ему Россия сохраняет главное: свою героическую и легендарную историю, традиции и самое ценное — многонациональный народ», — считает губернатор.

Александр Богомаз пожелал главе государства «крепкого здоровья и новых свершений во благо великой России».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 7 октября отмечает 70-й день рождения.