Бишкек, , 13:49 — REGNUM Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо прибыла в столицу Киргизии с рабочим визитом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Элизабет Трюдо US Department of State

По официальной версии, озвученной американским посольством, поездка Трюдо посвящена «поддержке свободы прессы, гендерного равенства и инклюзивного экономического развития».

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Основной же целью визита чиновницы Госдепартамента США является усиление антироссийской пропаганды в странах Туркестанского региона.

Для этого Элизабет Трюдо встретится с представителями киргизских властей, руководством местных неправительственных организаций и СМИ, а также с популярными интернет-блогерами и студентами вузов.

Отметим, что власти США, а также подконтрольные им фонды и другие «неправительственные» организации предоставляют СМИ и НПО в Киргизии многомиллионные гранты на ведение пропаганды против российской политики и участия республики в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности.

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