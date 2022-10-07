Уфа, , 14:04 — REGNUM Произведенные в Башкирии пружины будут поставлять в Турцию. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что руководство одного из башкирских предприятий подписало контракт с турецким вагоностроительным заводом на поставку пружин стоимостью более одного млн евро.

«Мы уверены в предприятиях Башкирии, высоком качестве их продукции и конкурентоспособности на мировом рынке сбыта. Представителями республики в зарубежных странах ведется работа по повышению узнаваемости Башкирии в стране пребывания, включая точечное продвижение предприятий региона. Подписанный контракт на поставку продукции — один из примеров успешной работы в данном направлении», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргариты Болычевой.

Сообщается, что в общем объеме товарооборота Башкирии в 2022 году среди 109 стран-торговых партнеров Турция находится на седьмом месте с удельным весом 4,9%.