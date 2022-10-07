Рига, 7 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум.

Pixabay.com В супермаркете

Активный спрос на покупки и рост объемов в розничной торговле последние годы сделали эту отрасль ведущей по значительному вливанию средств в национальную экономику. Однако в 2022 году тенденция изменилась.

Об этом сообщило национальное издание Diena со ссылкой на традиционный осенний обзор Банка Латвии.

«До сих пор экономисты весьма много говорили о том, что внешний негатив можно погасить внутренним потреблением. Однако традиционный летний бум покупки товаров долгосрочного пользования уже позади, а товары широкого спроса потребляют столько, сколько потребляли и раньше», — отмечается в комментарии.

Высокая инфляция понемногу «съедает» также финансовые возможности тех людей, которые строят или ремонтируют жилище, тем самым розничная торговля строительными материалами понемногу иссякает, точно так же динамизм теряет также строительство частных домов. «Конечно, строительные и ремонтные работы продолжатся, однако уже не под знаком роста», — констатируют журналисты на основе данных Банка Латвии.

Инвестиционные планы могут быть отложены в силу низкой потребительской активности, пишет далее Diena, а выросшие ставки займов удорожают также инвестиционные проекты. Поэтому частное потребление в 2023 году упадет на 4,7%, прогнозирует Банк Латвии.

«Розничная торговля до сих пор была наибольшей отраслью экономики Латвии, однако в последнее время она более не «тянущая» отрасль», — сделали выводы в ведущем латвийском СМИ.