Москва, , 13:49 — REGNUM Внук певицы Аллы Пугачёвой — Никита Пресняков — опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он написал об этом 7 октября в комментариях в своём телеграм-канале.

Скрин-шот из телеграм-канала Никиты Преснякова ( Телеграм-канал Никиты Преснякова (

«Фейк», — написал внук Пугачёвой в ответ на вопрос о том, правда ли сообщения о том, что он ранее был мобилизован прямо из Московского Губернского театра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее «Пятый канал» со ссылкой на источник сообщил, что Никита Пресняков, являющийся внуком певицы Аллы Пугачевой якобы был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.