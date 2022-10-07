Пекин, 7 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. На Западе никогда не было и не будет полной свободы слова. Об этом заявили авторы статьи в китайском издании Global Times.

Pixabay.com Отсутствие свободы слова

Такие выводы журналисты сделали на основании реакции пользователей Интернета и мировой общественности на план американского бизнесмена Илона Маска по мирному решению ситуации на территории б. УССР.

Отмечается, что на самом деле «свобода слова» в США имеет множество табу, список которых становится всё больше. После начала конфликта на территории б. УССР заявления против России и в пользу Киева на Западе стали политкорректностью.

Нападки западного общества на Илона Маска после его высказываний о России и о конфликте на территории б. УССР свидетельствуют о «суровой реальности, абсолютная «свобода слова» в США может быть не чем иным, как несбыточной мечтой».

Как сообщало ИА REGNUM, американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что русские люди составляют большинство в Донбассе и на востоке территорий бывш. УССР, поэтому здесь народ однозначно предпочитает Россию.

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Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX представил собственный план по разрешению конфликта на территории б. УССР. Он написал четыре пункта для прекращения военных действий между Москвой и Киевом. В него вошли: повторное голосование в республиках Донбасса и на освобождённых территориях б. УССР под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», предоставление последнему гарантий в вопросе водоснабжения, а также закрепление за Киевом нейтрального статуса.

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