Бишкек, 7 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев сегодня, 7 октября.

Gov.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от киргизской стороны направлен госсекретарь Сүйүнбек Касмамбетов», — сказал глава пресс-службы.

Согласно официально озвученной версии, президент Киргизии не сможет прилететь на неформальную встречу глав государств-участников СНГ «ввиду рабочего графика».

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По мнению некоторых экспертов, неофициальной причиной отказа от участия в этом мероприятии мог стать визит в столицу помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо, которая, возможно «готовится сделать властям Киргизии предложение, от которого невозможно отказаться».

Многие же склоняются к версии, что Садыр Жапаров не поехал на саммит СНГ, чтобы не оказаться за одним столом с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, у которого на днях тоже был юбилей.

Подобная ситуация, как считают политологи, может негативно повлиять на рейтинг президента Киргизии — в свете недавно произошедшего на киргизско-таджикской границе вооружённого конфликта, в развязывании которого киргизские и таджикские власти обвиняют друг друга.

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