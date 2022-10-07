Омск, 7 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков в своём телеграм-канале поздравил от имени всех жителей региона и от себя лично президента России Владимира Путина с 70-летием.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Более 20 лет наш президент несёт груз ответственности за самое большое государство в мире. Все свои знания, силы и энергию он направляет на развитие России и решение сложнейших вопросов, которые ставит время», — пишет Бурков.

Глава Омской области пожелал президенту крепкого здоровья и успешного претворения в жизнь всех планов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2022 года Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров перечислил семь главных заслуг Владимира Путина перед Россией.

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