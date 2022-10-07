Челябинск, 7 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксировано около 20 случаев уклонения граждан от частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам военный комиссар региона Андрей Максуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По его словам, сейчас ими занимаются правоохранительные органы. В ближайшее время станет известно, какое наказание понесут подозреваемые.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область выполнила мобилизационный план на 70%. Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября.