Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в предстоящие выходные ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного ветра, предупреждает 7 октября ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристка с картой Петербурга

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 8 октября, в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. В остальном в городе на Неве будет облачная с прояснениями погода.

«В начале ночи и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 9 октября, также ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.