Киров, Калужская область, 7 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Взрыв произошел сегодня, 7 октября, на военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» На военном аэродроме «Шайковка» дислоцируются ракетоносцы-бомбардировщики

«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM, сообщало, что на военном аэродроме «Шайковка» в Кировском районе Калужской области дислоцируются ракетоносцы-бомбардировщики. В марте 2021 года на аэродроме в самолёте-бомбардировщике Ту-22М на земле сработала катапульта. Из-за недостаточно большой высоты парашюты не успели раскрыться, и три лётчика получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из погибших был командиром авиационного полка, который находился в составе экипажа на месте инструктора.