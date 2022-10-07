Рига, , 13:37 — REGNUM

НАТО (сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner)

С пятницы, 7 октября, и до понедельника, 10 октября, в различных жилых микрорайонах столицы Латвии проходит осенний этап цикла учений Nameis-2022, в ходе которого вооруженные силы страны вместе с союзниками по НАТО проводят практические учения на улицах.

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, отметив, что Национальные вооруженные силы призвали рижан с пониманием отнестись к военным учениям. В учениях помимо латвийцев участвуют подразделения из США, Дании и Литвы.

В ходе учений запланировано передвижение солдат, ополчения в форме и с огнестрельным оружием, военного транспорта по Риге 7 октября с 7 до 22 часов в микрорайонах Югла, Чиекуркалнс, Межциемс, Трисциемс, Яунциемс, Вецмилгравис, Саркандаугава, Петерсала-Андрейсала, Скансте и центре, 8 октября с 8 до 22 часов — в микрорайонах Вецмилгравис, Межциемс, Тейка, Чиекуркалнс, Гризинькалнс, Браса и Саркандаугава, 9 октября с 7 до 12 часов — в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.

Подчеркивается, что военные тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным. При отработке боевых возможностей подразделений будут применяться учебная амуниция и средства имитации боя, осветительные ракеты, которые создают шум.