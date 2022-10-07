Владивосток, 7 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Во Владивостоке, благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», провели II Всероссийский чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», организованный АНО «Россия — страна возможностей». Свыше полутора тысяч участников решали на выбор одну или несколько из трёх сложных задач в течение месяца. Всего по итогам чемпионата было создано 7 305 алгоритмов.

Искусственный интеллект

Со вступительным словом к участникам церемонии закрытия чемпионата обратился руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин:

«Во втором Всероссийском чемпионате приняли участие более 1500человек. Отмечу, что количество предлагаемых участниками алгоритмов по итогам соревнования выросло больше чем в три раза по сравнению с первым Всероссийским чемпионатом. Прошедший чемпионат привлек участников из 77 регионов, в ТОП-5 регионов по количеству участников вошли: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Приморский край и Новосибирская область.

Уже не первый раз мы убеждаемся в том, что проекту удается привлечь участников из самых разных уголков нашей необъятной страны. Как правило, в проекте участвуют специалисты по искусственному интеллекту самых разных возрастов и с разнообразным профессиональным опытом: от начинающих свой профессиональный путь студентов и школьников до высококлассных профессионалов своего дела. Проект дает каждому возможность реализоваться и открыть для себя новые возможности».

»Второй Всероссийский чемпионат запомнится нам рекордным количеством полученных результатов и многообразием самих подходов к процессу решения задач. Например, впервые представленную на чемпионате такого уровня управленческую задачу от департамента информационных технологий Москвы в 90% случаев участники решали с помощью языков программирования и инструментов геоаналитики, что продемонстрировало вовлечённость менеджеров и их готовность самостоятельно работать над технологической составляющей концепции оценки районов города по степени самодостаточности.

Для этого им пришлось обработать более 66 миллионов табличных значений. В задаче от компании «Инновации Дальнего Востока» участникам было предложено разметить более 1000 реальных фотографий — изображений сетчатки глаза. А датасет от Алтайского государственного университета и Thrive Technologies LLC для разработки прогнозного алгоритма был представлен более чем 77 тысячами табличных значений. Вариативность методов решения демонстрирует нам творческий подход и желание участников разобраться в возможностях технологий искусственного интеллекта — базиса успешной цифровой трансформации и технологического прогресса», — рассказала руководитель всероссийских и региональных чемпионатов проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» Татьяна Голубовская.

В рамках всероссийского чемпионата участники решали три задачи. В кейсе отдепартамента информационных технологий города Москвы им нужно было разработать концепцию ранжирования районов города по уровню самодостаточности на основе больших данных.

В ТОП-3 по итогам кейса департамента информационных технологий города Москвы вошли: Артем Ерохин (г. Москва); Светлана Емельянова (г. Москва); Кристина Поздеева (г. Москва).

Также в ТОП-15 в этом кейсе вошли: Ирина Павлова (Воронежская область), Анастасия Бабинович (Томская область), Руслан Латипов (Республика Татарстан), Елена Квашнина (Новосибирская область), Виталий Мазных (Ханты-Мансийский автономный округ), Дмитрий Блинов (Челябинская область), Юрий Ким (Санкт-Петербург), Кирилл Жбаков (г. Москва), Николай Олигеров (Калужская область), Михаил Нуридинов (г. Москва), Иван Коноплёв (г. Москва) иЛариса Ошвинцева (Пермский край).

«Разработка методики определения «самодостаточности» районов поможет Москве еще эффективнее планировать нагрузку на инфраструктуру и прогнозировать развитие районов, основываясь на анализе больших данных, которые достаточно точно отражают реальную картину происходящего в городе. Поэтому задача интересна тем, что для ее решения требовались не только профессиональные навыки программирования, но и управленческий подход.

Причем то, какой смысл следует вложить в понятие «самодостаточность района», каждой команде надо было определить самостоятельно. Подавляющее большинство участников отнесли к этому критерию наличие медицинской инфраструктуры, доступность транспорта и образования. Также «самодостаточность» определяли по наличию парковых зон, кафе и ресторанов», — отметилначальник аналитического управления департамента информационных технологий города МосквыДмитрий Онтоев.

Задача отООО «Инновации Дальнего Востока» была посвящена сегментации капилляров глаза человека по снимкам с офтальмологической щелевой лампы. Участники на время чемпионата стали частью научно-исследовательского проекта и сделали попытку разработать модель семантической сегментации капилляров глаза человека по снимкам с офтальмологической щелевой лампы. Данная модель должна помочь в распознавании сосудов глаза. С ее помощью медицинские работники смогут максимально сконцентрироваться на анализе результатов измерений, не тратя время на обработку данных.

В ТОП-3 по итогам кейса ООО «Инновации Дальнего Востока» вошли: Александр Анохин (г. Москва); Даниил Мангазеев (г. Москва); Иван Кормин (Тюменская область).

Также в ТОП-15 в этом кейсе вошли: Андрей Яковлев (Рязанская область), Дмитрий Лачинов (Нижегородская область), Иван Перминов (Новосибирская область), Владислав Ефремов (Московская область), Ольга Леган (Московская область), Григорий Шорошов (Московская область), Андрей Кузнецов (Липецкая область), Всеволод Ефремцев (г. Москва), Константин Шлычков (Московская область), Ростислав Епифанов (Новосибирская область), Игорь Рожков (г. Москва), Алексей Коваленко (Ростовская область).

Генеральный директор ООО «Инновации Дальнего Востока» Даниил Сидоров подчеркнул: «По прогнозам, глобальный рынок ИИ медицинской диагностики вырастет с 505 млн долларов в 2020 году до 4 трл долларов к 2025 году. Его основные тренды развития на данный момент заключаются в работе с рентгеновскими снимками. Участникам чемпионата предоставлена возможность обработать уникальные данные в области оптики и получить актуальный опыт на новом, быстроразвивающемся рынке».

Алтайский государственный университет представил актуальную задачу для тех, кто действительно ценит свое время. Участникам чемпионата было предложено разработать алгоритм предсказания количества времени, требующегося на выполнение конкретной задачи на основе исторических данных.

В ТОП-3 по итогам кейса Алтайского государственного университета вошли: Артём Козлов (г. Москва); Сергей Вольнов (г. Москва); Виктор Ожерельев (Ростовская область).

Также в ТОП-15 в этом кейсе вошли: Роман Ковалев (г. Москва), Роман Барилов (Ярославская область), Константин Николаев (г. Москва), РоманВолыхин (Воронежская область), Михаил Розов (Архангельская область), Андрей Шалашов (г. Санкт-Петербург), Степан Андреев (Томская область), Иван Гончаров (Калининградская область), Эдуард Янаков (г. Москва), Павел Колодезный (Московская область), Андрей Сыпачев (Пермский край), Сергей Алексеев (Омская область).

«Представленная задача предложена совместно Алтайским государственным университетом и нашим индустриальным партнером — компанией Thrive Technologies LLС. В ходе чемпионата участникам было предложено решить задачу регрессии для прогнозирования времени выполнения IT-проекта, т. е. по сути — разработать прикладной инструмент планирования, основанный на моделях машинного обучения. Для участников были экспортированы исторические данные из системы управления задачами компании-разработчика Thrive Technologies LLС. Часть данных была структурирована, а часть представляла собой мультиязычные тексты комментариев на естественном языке, которые сотрудники оставляли в рамках выполнения задачи, — рассказалзаведующий кафедрой информатики Алтайского государственного университетаДенис Козлов. — И надо отдать должное участникам чемпионата из топа лидерборда, они с поставленной задачей справились. Интересно отметить, что у большинства призеров оказались схожие подходы к решению: так, в рамках стандартизации данных они переводили тексты, которые могли быть на русском, английском или даже вьетнамском языках, на один язык, извлекали и конструировали признаки, отталкиваясь от текстов, применяли градиентный бустинг для решения задачи регрессии и прогнозированию времени. Хочется поздравить призеров с отличными результатами. А полученные решения будут проанализированы с точки зрения возможности внедрения для тщательного планирования работы при организации непрерывного производственного процесса разработки ПО в компании Thrive Technologies LLС».

«Еще в 2018 году на образовательном интенсиве «Остров», который проводился на Дальнем Востоке, наша команда рассказала, что в университете существуют наработки в области LevelPride, это система, в которой идет регистрация лучших и талантливых студентов. За несколько лет накопился достаточно неплохой кейс и база данных, которую можно пустить в работу.

С 2018 года коллектив нашего института математики и информационных технологий, развивая сам, сумел сформировать это в виде большой, сложной, актуальной задачи, которая позволит на основе данных о студентах, их учебе сформировать их дальнейшую траекторию после выпуска. Это очень важно для того, чтобы прогнозировать процессы, которые происходят в университете, и для самих ребят. Здесь наш ИМИТ совершил просто колоссальный прорыв в приросте компетенций. Свидетельством того, что наш университет входит в число лидеров в области IT-образования, стал тот факт, что наши коллеги своими компетенциями смогли доказать, что вуз достоин участвовать в проекте, —отметил ректор Алтайского государственного университетаСергей Бочаров.

На закрытии чемпионата закрытия своими впечатлениями поделились и участники второго Всероссийского чемпионата.

«В рамках конкурса проводится исключительно полезная и важная работа по продвижению следующего этапа развития технологий искусственного интеллекта — формирование обширного сообщества прикладного применения ИИ в нашей стране в самых разных сферах жизни. Один из самых замечательных моментов конкурса — формирование площадки, где люди, интересующиеся ИИ, могут встретиться друг с другом, а также с профессионалами отрасли и представителями бизнеса, заинтересованными в практическом использовании новых технологий», — отметилстарший программист Pythonв ООО «Цифровые решения» Иван Кормин.

«Всероссийский чемпионат — это хорошая возможность применить для решения задач новые технологии, получить бесценный опыт и пополнить свое портфолио», — считаетинженер-технолог и программист-аналитикДмитрий Блинов.

«Чемпионаты проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — как Всероссийские, так и региональные — имеют высокую значимость для современных ИТ-специалистов. Они дают возможность личностного и профессионального развития. Чемпионаты — это спорт нашего времени, соревнования, которые дают возможность прокачать свои навыки и погрузиться в мир искусственного интеллекта», — считает победитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», студент НИТУ «МИСиС» и Data Scientist в РСХБ-ИнтехДаниил Степанов.

Чемпионат по искусственному интеллекту и информационным технологиям — это индивидуальное соревнование для программистов, предлагающее участникам решить актуальную для государства и бизнеса задачу.

Пооценке заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова, у конкурса сильная образовательная компонента, и ребята, которые участвуют в нем, одновременно и решают задачи, и развиваются сами:

«Представьте, что когда мы решим эту задачу, мы сможем на основе самых разных данных предсказывать траекторию, которую выберет студент. Это будет такой электронный тьютор, который может понять, куда интересно двигаться студенту внутри университета. Я надеюсь, что наши участники смогут предсказать каждый из этих сценариев. Может, кто-то из ребят уже на первых курсах готов учиться в аспирантуре, а кому-то важно совмещать образование и начинать работать с первых курсов».

Как сообщалоИА REGNUM, хакатоны и лекции по искусственному интеллекту нацпроекта «Цифровая экономика» — это первый и самый масштабный в стране форум для разработчиков, где они сообща решают на время задачи по искусственному интеллекту. В 2022 году участников ждут не только конкурсы и брейн-штормы, но и 25 лекций, семинаров и мастер-классов. Главные цели проекта: популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов; формирование ИТ-сообщества; создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора.

Всего в рамках всего проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 мероприятий по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

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