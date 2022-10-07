Триполи, , 13:49 — REGNUM Инвестиционное управление Ливии подало в суд на сотрудников банка JP Morgan Chase, нанятых в качестве консультантов. Об этом 7 октября сообщает Fawasel.

Ливия

По данным журналистов, сотрудники банка Фредерик Марино и Йошики Омура были наняты властями Ливии в качестве консультантов и для управления особо крупными инвестициями в период с 2009 по 2014 годы.

Согласно заявлению Инвестиционного управления, за годы работы консультанты украли 14 миллионов долларов и 1,3 миллионов евро. Деньги были переведены на оффшорные счета и присвоены сотрудниками банка.

По информации журналистов, ливийское правительство намерено обратиться в международные судебные органы, для оказания помощи в расследовании.