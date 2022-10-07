Белгород, , 13:35 — REGNUM Село Щетиновка в Белгородском районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 7 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В это время в Белгородском районе в селе Щетиновка идёт обстрел. Пострадал один мирный житель», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Белгородской области, что в данный момент раненому оказывается вся необходимая помощь и добавил, что, по словам главы района, в данный момент нет угрозы жизни пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим практикует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС.