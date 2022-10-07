Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние полгода отмечается резкий спад интереса к аренде и покупке жилья, сообщило 7 октября издание «Коммерсантъ». Как отмечают эксперты, рынок недвижимости в регионе с весны находится в стагнации и выйти из этой ситуации не помогают даже низкие ставки по ипотеке.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

По словам президента НП «Санкт-Петербургская палата недвижимости» Дмитрия Щегельского, цены на вторичное жилье в Петербурге в течение полугода не растут, а количество сделок упало в два раза.

«В базах агентств стали появляться точечные предложения о срочной продаже с большим дисконтом: в некоторых случаях он достигает 20%», — заметил он.

В свою очередь специалист по недвижимости АН «BRB Недвижимость» Алексей Селезнев отметил, что спрос на «вторичку» упал на 40–45%. При этом количество заявок на срочную продажу увеличилось на 5%. Стабилизация на рынке недвижимости будет зависеть от разворачивания геополитической ситуации в стране и дальнейшего хода мобилизации.

«Чем раньше вернемся в нормальное русло гражданской жизни, тем быстрее снизится рецессия и ситуация на рынке недвижимости стабилизируется», — подытожил эксперт.