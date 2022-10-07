Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Федеральный бюджет выделил Санкт-Петербургу инфраструктурный бюджетный кредит на общую сумму 8 млрд 11 млн 267 тыс. рублей. Он предназначен на продолжение строительства двух линий метрополитена, сообщили 7 октября в Смольном.

Тоннели на строящейся станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, на строительство Красносельско-Калининской (шестой) линии — от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское» и участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» — выделено 6 млрд 264 млн 949 тыс. рублей.

На строительство Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метрополитена — от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от станции «Спасская» до станции «Большой проспект») — выделено 1 млрд 746 млн 318 тыс. рублей.

Источником финансового обеспечения этих расходов являются бюджетные кредиты из федерального бюджета.

В проекте бюджета Петербурга на 2023 года на развитие метрополитена предусмотрено 30 млрд рублей.

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