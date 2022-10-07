Лонгйир, Норвегия, , 14:50 — REGNUM В период с 10 по 12 октября на Шпицбергене соберутся представители нескольких международных университетов, вооружённых сил, науки и СМИ Норвегии, чтобы обсудить геополитическую роль Архипелага. Об этом сообщает информационное агентство High North News.

Архипелаг Шпицберген Анна Горохова © ИА REGNUM

Организатором мероприятия стал Институт Фритьофа Нансена. Его представитель, исследователь Андреас Эстаген, отмечает, что серия семинаров будет связана с исследованиями института на Шпицбергене, Крайнем Севере и Арктике и направлена на то, чтобы поделиться знаниями и нюансами в отношении Шпицбергена.

«Недостаточно дискуссий о конкретных проблемах на Шпицбергене. Когда Россия делает вызывающие заявления о политике Норвегии на Шпицбергене или когда Китай критикует норвежскую исследовательскую политику, мы должны обсудить эти вопросы и выяснить, что на самом деле стоит за ними», — считает Эстаген.

«Мы должны признать, что здесь есть проблемы с политикой безопасности. Необходимы серьезные и основанные на фактах дебаты по этим вопросам. Как в норвежских, так и в зарубежных СМИ часто возникают неправильные представления о том, какие правила применяются и кто отвечает за Шпицберген», — подчеркнул исследователь.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года совет по туризму Шпицбергена рекомендовал своим туристическим компаниям прекратить закупать услуги у российских компаний на архипелаге. До сих пор решение о том, как поступить с рекомендацией, зависело от каждой отдельной компании-члена. Соответствующая рекомендация была принята на фоне начала специальной военной операции России.

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