Лонгйир, Норвегия, 7 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В период с 10 по 12 октября на Шпицбергене соберутся представители нескольких международных университетов, вооружённых сил, науки и СМИ Норвегии, чтобы обсудить геополитическую роль Архипелага. Об этом сообщает информационное агентство High North News.

Анна Горохова ИА REGNUM Архипелаг Шпицберген

Организатором мероприятия стал Институт Фритьофа Нансена. Его представитель, исследовательАндреас Эстаген, отмечает, что серия семинаров будет связана с исследованиями института на Шпицбергене, Крайнем Севере и Арктике и направлена на то, чтобы поделиться знаниями и нюансами в отношении Шпицбергена.

«Недостаточно дискуссий о конкретных проблемах на Шпицбергене. Когда Россия делает вызывающие заявления о политике Норвегии на Шпицбергене или когда Китай критикует норвежскую исследовательскую политику, мы должны обсудить эти вопросы и выяснить, что на самом деле стоит за ними», — считает Эстаген.

«Мы должны признать, что здесь есть проблемы с политикой безопасности. Необходимы серьезные и основанные на фактах дебаты по этим вопросам. Как в норвежских, так и в зарубежных СМИ часто возникают неправильные представления о том, какие правила применяются и кто отвечает за Шпицберген», — подчеркнул исследователь.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года совет по туризму Шпицбергена рекомендовал своим туристическим компаниям прекратить закупать услуги у российских компаний на архипелаге. До сих пор решение о том, как поступить с рекомендацией, зависело от каждой отдельной компании-члена. Соответствующая рекомендация была принята на фоне начала специальной военной операции России.

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