Париж, , 13:33 — REGNUM У президента Франции Эммануэля Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса. Об этом 7 октября заявила лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Макрона нет никакого видения выхода из энергетического кризиса. Он беспомощно ждёт, когда ситуация продолжит ухудшаться, предпочитая обвинять французов, используя свои нелепые лозунги», — написала Ле Пен в Twitter.

Она призвала Макрона почитать её предвыборную программу, если он не знает, что делать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон заявил, что снижение потребления энергии на 10% позволит Франции пережить холодный период.

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