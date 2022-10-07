Париж, 7 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. У президента Франции Эммануэля Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса. Об этом 7 октября заявила лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«У Макрона нет никакого видения выхода из энергетического кризиса. Он беспомощно ждёт, когда ситуация продолжит ухудшаться, предпочитая обвинять французов, используя свои нелепые лозунги», — написала Ле Пен в Twitter.

Она призвала Макрона почитать её предвыборную программу, если он не знает, что делать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон заявил, что снижение потребления энергии на 10% позволит Франции пережить холодный период.