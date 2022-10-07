Уфа, 7 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Обманутые дольщики одного из долгостроев могут получить свои квартиры до конца 2022 года в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Volgograd.ru Долгострой

Вопросы восстановления прав обманутых дольщиков были рассмотрены на совещании, которое состоялось на строительной площадке проблемного дома в г. Салавате.

«Восстановления своих прав ожидают около 50 обманутых дольщиков ООО «ТехСтройСервис». Подрядчику важно не сбавлять набранных темпов строительных работ, чтобы сдать объект в установленные сроки», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры регионаАртема Ковшова.

Отмечается, что участники совещания также ознакомились и с ходом строительства многоквартирного дома № 20 по улице Бекетова. На этом объекте специалисты сейчас завершают отделочные, кровельные работы, работы по благоустройству прилегающей территории. К достройке дома были привлечены 73 рабочих. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию данного объекта определен в четвертом квартале 2022 года.

Сообщается, что совещание прошло и на объектах банкротного застройщика ООО СЗ «Кедр» в деревне Байрак Стерлитамакского района.

«Генеральному подрядчику ООО «Жилстрой» выдано указание о необходимости выполнения всех видов работ в кратчайшие сроки, до наступления неблагоприятных погодных условий», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что восемь проблемных домов ООО СЗ «Кедр» достраивает фонд защиты прав дольщиков Башкирии. Свои квартиры ждут 52 обманутых дольщика, два дольщика получат денежную компенсацию.