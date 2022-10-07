Махачкала, 7 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Делегация Дагестана принимает участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в парке «Патриот» в Подмосковье. Регион представляет на выставке продукцию 20 предприятий, которые производят мясную, молочную, кондитерскую продукцию, соки, консервы из морепродуктов, а также овощи и фрукты, выращенные в республике, мед, урбеч и коньячно-винную продукцию.

(сс)GDJ Овощи и фрукты

Среди предприятий, которые участвуют в выставке, — ООО «Ириб», ООО «Гоцатлинский консервный завод», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ООО «Курбансервис», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Батыр Бройлер», ООО «Высокие молочные технологии», КФХ «Сад» и другие компании.

Также на площадке Дагестана представлена продукция пять крупнейших винно-коньячных предприятий региона и двух компаний по переработке и консервированию морепродуктов.

Напомним, Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится в 2022 году уже в 24-й раз.