Ярославль, 7 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении организаторов нелегального казино в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

УМВД по Ярославской области

По данным следствия, организацией незаконной игорной деятельности занимались два человека: 35-летняя женщина и 45-летний мужчина. Для этого они использовали 22 игровых автомата. Техника изъята.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».